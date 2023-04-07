Півзахисник СК Дніпро-1 Валерій Лучкевич прокоментував свою реабілітацію від травми хрестоподібних зв'язок коліна, через яку пропускає майже весь поточний сезон.

"Сподіваюсь, що повернуся через місяць, але не хочу загадувати та казати на сто відсотків. 14 квітня буде рівно шість місяців з дати отримання травми. Зараз мені необхідно пройти тестування, щоб зрозуміти, яка різниця між лівою та правою ногою. Якщо більше ніж 15 відсотків, то ще не можна грати, а якщо маленька різниця, то можу займатися на повну.

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Я дуже добре себе почуваю. Якби мене питали, то я вже завтра готовий. Живеш все життя футболом, а тут така травма", – поділився Лучкевич на подкасті СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що Валерій травмувався в матчі Ліги конференцій проти Вадуца, зігравши лише 4 хвилини. До цього Лучкевич відновлювався від попереднього ушкодження.

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