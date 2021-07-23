"Считаю, сейчас у нас очень хорошая команда. Мы как одна сплоченная семья. Все очень хорошо проявляют себя на тренировках. Тренерский штаб поддерживает во всем, подсказывает, рассказывает о структуре игры.

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У меня сейчас очень большие амбиции. Хочу как можно большего достичь с СК Днепр-1, помогать в каждом матче как могу.

У меня будто второе дыхание открылось. Плюс я дома, с семьей, смотрю, как сын растет. Он меня вдохновляет вместе с женой", – сказал Лучкевич в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 25-летний полузащитник присоединился к днепрянам 11 июня, подписав контракт с новым клубом сроком на 2 года. Начать реализацию своих амбиций Лучкевич сможет уже в понедельник, 26 июля, в стартовом матче сезона против Ворсклы.

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