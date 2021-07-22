Почетный президент днепрян Юрий Береза считает, что его команде вполне по силам замахнуться на призовые места в чемпионате.

"Задача на сезон – команда играет в еврокубках. Это даже не обсуждается. Любой другой результат будет неуспехом.

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Журналисты спрашивают о первом месте. Я не откажусь от первого места. Но я реалист.

Задача-минимум – участие в еврокубках. Задача-максимум – любая команда, которая участвует в высшей лиге, конечно, победа в лиге и победа в Кубке. Сегодня наш потенциал достаточно мощный", – сказал Береза ​​в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, прошлый чемпионат СК Днепр-1 завершил на седьмой строчке турнирной таблицы. В первом туре нового сезона УПЛ подопечные Игора Йовичевича сыграют 26 июля на выезде против Ворсклы. Начало встречи в 19:30.

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