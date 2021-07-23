"Вважаю, зараз у нас дуже хороша команда. Ми як одна згуртована сім'я. Всі дуже добре проявляють себе на тренуваннях. Тренерський штаб підтримує у всьому, підказує, розповідає про структуру гри.

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У мене зараз дуже великі амбіції. Хочу якомога більшого досягти з СК Дніпро-1, допомагати у кожному матчі як можу.

У мене ніби друге дихання відкрилося. Плюс я вдома, з родиною, дивлюся, як син росте. Він мене надихає разом з дружиною", – сказав Лучкевич у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 25-річний півзахисник приєднався до дніпрян 11 червня, підписавши контракт з новим клубом терміном на 2 роки. Почати реалізацію своїх амбіції Лучкевич зможе вже у понеділок, 26 липня, у стартовому матчі сезону проти Ворскли.

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