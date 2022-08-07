"Я не поверю, что больше, чем за 10 лет, Лучи не смог найти в Украине арбитра, который мог бы судить матчи Лиги чемпионов. За этот период можно было воспитать хороших рефери. Лучи нужно было помочь нашим судьям попасть в элит-категорию. Сначала Коллина разгонял такие месседжи, что "через несколько лет наши арбитры будут судить на самом высоком уровне", теперь это говорит Лучи, но результата как не было, так и нет.

Монзуль и другие украинские арбитры назначены на матчи еврокубков

В этой ситуации у меня нет претензий к арбитрам, у меня есть претензии только к руководителям. Лучи получает безумные деньги (15 тысяч евро в месяц), сидит в Италии, а результата нет. Украинцы, работавшие в должности главы комитета арбитров до итальянцев, получали копейки по сравнению с ними. За что платить такие деньги человеку, если результата нет?

Коллина и Лучи похоронили систему подготовки арбитров, которая у нас была до их прихода. В Украине был последовательный отбор судей. Регионы рекомендовали молодых и многообещающих арбитров в Федерацию. Их вызвали на молодежный сбор, который проводился в Крыму на базе Крымтеплицы. Кроме того, там проводились теоретические и практические занятия, молодые арбитры судили несколько тренировочных матчей, чтобы мы могли посмотреть, чего они стоят. Таким образом мы фильтровали арбитров и давали рекомендации, где они могут судить: любительский футбол или профессиональный.

Лучи после прихода в УАФ это все пох*рил! Пока есть только сборы для арбитров Премьер-лиги и перспективных судей Первой лиги. А где проходить подготовку арбитрам, только начинающим свой путь в любительском футболе?

Я буду категоричен! Лучи нужно просто уйти с этой должности и освободить место отечественным специалистам, прошедшим путь украинского арбитража. Альтернатива Лучи есть! Итальянцы даже не хотят адаптироваться к нашей ментальности. Лучи за столько лет даже не выучил наш язык. Это неуважение к стране, где работаешь!

Лучи имеет связи, итальянец Розетти руководит арбитрами в Европе. Неужели он не может поговорить со своим соотечественником и сказать ему: "Давай попробуем, к примеру, того же Балакина в матчах Лиги чемпионов". Почему он не лоббирует интересы наших арбитров в Европе? Какие-то назначения нашим арбитрам дают в отборе Лиги конференций, но я даже не могу произнести названия команд, которые они будут судить. Это грустно", – сказал Ступар в комментарии FanDay.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента