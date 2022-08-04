На поединке Лиги конференций Хибернианс (Мальта) – РФС (Латвия) будет работать украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Ее ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром назначена Анастасия Романюк.

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Матч между Жил Висенте (Португалия) и Ригой тоже будут обслуживать украинцы во главе с Николаем Балакиным. Его помощниками на линиях будут Виктор Нижник и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Виталий Романов, сообщает официальный сайт УАФ.

Оба еврокубковых матча с участием украинских бригад арбитров состоятся 11 августа. Напомним, что недавно 41-летняя Екатерина Монзуль работала на финале женского чемпионата Европы и получила несколько претензий.

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