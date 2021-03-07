"Снурніцин заважав Трубіну, а значить, перебував в активній позиції. Тому офсайд зафіксовано вірно. Арбітр-VAR зробив свою роботу, підказав головному арбітру про цей епізод. Це було коректне рішення судді – скасувати гол після VAR.

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Я не буду коментувати заяви Гельзіна, але зараз можу підтвердити, що КДК ухвалить жорстке рішення щодо його поведінки. В Європі таку поведінку не сприймають і не терплять", – сказав Лучі для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди, та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та самого Лучі.

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