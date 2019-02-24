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Лучи: Олимпик забил по правилам, это не офсайд

06:30 46 Читати українською
Лучи: Олимпик забил по правилам, это не офсайд
Лучано Лучи / Фото: соцсети

Руководитель Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи прокомментировал гол Олимпика в ворота Мариуполя.

"Олимпик забил по правилам. Это не офсайд.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Согласно трактовке правила 11, после голкипера мяч сразу попал к игроку Мариуполя. А уже тогда оказался у футболиста Олимпика", – сказал Лучи в эфире "Футбол NEWS".

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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Олимпик Олимпик Лучано Лучи Мариуполь - Олимпик
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