Лучи: Олимпик забил по правилам, это не офсайд

Руководитель Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи прокомментировал гол Олимпика в ворота Мариуполя.

"Олимпик забил по правилам. Это не офсайд.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Согласно трактовке правила 11, после голкипера мяч сразу попал к игроку Мариуполя. А уже тогда оказался у футболиста Олимпика", – сказал Лучи в эфире "Футбол NEWS".

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