toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Лучі: Олімпік забив по правилах, це не офсайд

06:30 290 Читать на русском
Лучі: Олімпік забив по правилах, це не офсайд
Лучано Лучі / Фото: соцмережі

Керівник Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі прокоментував гол Олімпіка у ворота Маріуполя.

"Олімпік забив за правилами. Це не офсайд.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Згідно з трактуванням правила 11, після голкіпера м'яч відразу потрапив до гравця Маріуполя. А вже тоді виявився у футболіста Олімпіка", – сказав Лучі в ефірі "Футбол NEWS".

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

Україна19 тур

Маріуполь - Олімпік: Субота 23 лютого 2019

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олімпік Олімпік Лучано Лучі Маріуполь - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Манчестер Юнайтед
16:05
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук