Лучі: Олімпік забив по правилах, це не офсайд

Керівник Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі прокоментував гол Олімпіка у ворота Маріуполя.

"Олімпік забив за правилами. Це не офсайд.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Згідно з трактуванням правила 11, після голкіпера м'яч відразу потрапив до гравця Маріуполя. А вже тоді виявився у футболіста Олімпіка", – сказав Лучі в ефірі "Футбол NEWS".

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті