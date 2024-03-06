Журналисты FourFourTwo занесли в престижный список 32 тренеров. Первое место в рейтинге занял легендарный итальянец Марчело Липпи, второе – Жозе Моуринью, а на третьей строчке оказался Алекс Фергюсон.

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Также среди лучших тренеров мира оказались два специалиста с опытом работы в чемпионате Украины – Валерий Лобановский (Динамо), занявший 26-е место, и Мирча Луческу (Шахтер) – 17-я позиция.

"Мирча Луческу часто поощрял своих игроков из многонациональной команды учиться, читать, учить языки и брать уроки кулинарии.

"Луческу – легенда Шахтера. Он был нашим учителем не только в футболе, но и в жизни". Так говорил капитан Дарио Срна о своем тренере в 2016 году. Румынский тренер также выиграл несколько чемпионских титулов в Европе, в том числе с донецким Шахтером", – отметили журналисты FourFourTwo.

"Требуя "универсальности" от своих игроков – таких как Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко – украинец выиграл 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков с киевским Динамо. В конце своего пребывания в футболе он руководил лучшей командой Украины и завершил карьеру с 30 трофеями", – пишет английское издание о Лобановском.

Топ-10 лучших тренеров по версии FourFourTwo

1. Марчело Липпи

2. Жозе Моуринью

3. Алекс Фергюсон

4. Джованни Трапаттони

5. Карло Анчелотти

6. Отмар Хитцфельд

7. Луи ван Гал

8. Арсен Венгер

9. Фабио Капелло

10. Гус Хиддинк

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