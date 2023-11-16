"Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков.

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Тогда как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен был умный специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерский талант.

В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня", – сказал Лужный в интервью Sportarena.

Напомним, Олег Романович выступал под руководством Арсена Венгера с 1999 по 2003 годы, став с Арсеналом чемпионом АПЛ и двукратным обладателем Кубка Англии.

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