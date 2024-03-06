Журналісти FourFourTwo занесли до престижного списку 32 тренерів. Перше місце в рейтингу посів легендарний італієць Марчело Ліппі, друге – Жозе Моурінью, а на третьому рядку опинився Алекс Фергюсон.

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Також серед найкращих тренерів світу опинилися два фахівці з досвідом роботи в чемпіонаті України – Валерій Лобановський (Динамо), який посів 26-те місце, і Мірча Луческу (Шахтар) – 17-та позиція.

"Мірча Луческу часто заохочував своїх гравців із багатонаціональної команди вчитися, читати, вчити мови і брати уроки кулінарії.

"Луческу – легенда Шахтаря. Він був нашим учителем не тільки у футболі, а й у житті". Так говорив капітан Даріо Срна про свого тренера у 2016 році. Румунський тренер також виграв кілька чемпіонських титулів у Європі, зокрема з донецьким Шахтарем", – зазначили журналісти FourFourTwo.

"Вимагаючи "універсальності" від своїх гравців – таких як Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко – українець виграв 13 чемпіонських титулів (вісім радянських, п'ять українських) і два Кубки володарів кубків із київським Динамо. Наприкінці свого перебування у футболі він керував найкращою командою України і завершив кар'єру з 30 трофеями", – пише англійське видання про Лобановського.

Топ-10 найкращих тренерів за версією FourFourTwo

1. Марчело Ліппі

2. Жозе Моурінью

3. Алекс Фергюсон

4. Джованні Трапаттоні

5. Карло Анчелотті

6. Отмар Хітцфельд

7. Луї ван Гал

8. Арсен Венгер

9. Фабіо Капелло

10. Гус Хіддінк

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