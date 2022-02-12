Один из лидеров Динамо U-19 Александр Яцык получил шанс в главной команде киевлян.

Полузащитник и капитан команды Игоря Костюка проведет второй тренировочный сбор под руководством Мирчи Луческу, сообщает Динамомания.

Капитан Динамо U-19 скромно описал свой спасительный шедевр, помогший выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Напомним, Яцык ярко проявил себя в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против Депортиво. Именно гол Александра помог сравнять счет во встрече, а в серии пенальти киевляне оказались сильнее своих соперников.

К слову, Динамо U-19, как и первая команда, проведет тренировочный сбор в Турции. Там команда узнает соперника в 1/16 финала молодежного варианта ЛЧ. Жеребьевка состоится 14 февраля.

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