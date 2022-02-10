"Очень хороший соперник, с ними было и приятно играть, и тяжело одновременно. Нам немного повезло, что игрок Депортиво получил красную карточку, и мы получили преимущество, после чего смогли отыграться. Депортиво очень хотел пройти в следующую стадию, потому и действовал агрессивно. Нас тренеры также настраивали на агрессивный футбол с первых минут.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серия пенальти – 2:3) – видео голов и обзор матча

Можно сказать, что пропустили два бессмысленных мяча. Не доиграли в первом моменте, остановились и смотрели на судью, даст ли он пенальти или нет. Во втором эпизоде ​​немного ошибся Денис Игнатенко, но в этом ничего страшного не было. Мы поддержали нашего вратаря. Первый гол мы быстро отыграли, а второй уже после того, как соперник остался вдесятером.

Мой гол? Здесь скажу только то, что главный тренер обратил внимание на низкую позиционную игру соперника, что нужно резко входить в зону и наносить такие удары. Я ждал своего шанса, чтобы войти в зону и пробить, и в итоге попал в цель. Все, что делается – делается к лучшему. Значит, мы были достойны завершить основное время вничью. У соперника тоже были моменты, чтобы забить больше.

Были ли уверены, что Игнатенко справится в серии пенальти? Конечно, мы верили в Дениса, мы одна команда и всегда поддерживаем друг друга. Когда мы собрались перед серией пенальти в круг, я сказал ребятам, чтобы не переживали, не нервничали, подходили к мячу спокойно. Даже если кто-нибудь не убьет – ничего не будет, никто не будет выражать претензии.

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Прекрасная атмосфера была, я запомню этот матч надолго. В Украине столько болельщиков на матчи Премьер-лиги не приходят. Не забитый пенальти Диалло? Давление трибун сказалось, оно долго стояло, настраивалось на удар, вратарь постоянно по линии ворот двигался, наверное, запутал своими перемещениями.

Поединок с Депортиво или выход в составе первой команды? Этот матч мне больше запомнился – по атмосфере, по напряжению, по эмоциям. Но я очень рад, что удалось дебютировать за первую команду, хоть и в товарищеском матче. Это дорогого стоит. Постараюсь прогрессировать дальше, чтобы вернуться в первую команду. Я уже говорил в одном из интервью, что невозможно предположить, до какой стадии мы пройдем. Мы хотим пройти как можно дальше, а как получится – этого я не знаю", – цитирует Яцыка официальный сайт Динамо.

К слову, киевляне с трудом переиграли Депортиво в борьбе за путевку в 1/8 финала. Игровое время завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти украинцы оказались сильнее.

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