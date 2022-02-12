Один із лідерів Динамо U-19 Олександр Яцик отримав шанс у головній команді киян.

Півзахисник та капітан команди Ігоря Костюка проведе другий тренувальний збір під керівництвом Мірчі Луческу, повідомляє Динамоманія.

Капітан Динамо U-19 скромно описав свій рятівний шедевр, який допоміг вийти до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Нагадаємо, Яцик яскраво проявив себе у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво. Саме гол Олександра допоміг зрівняти рахунок у зустрічі, а у серії пенальті кияни виявилися сильнішими за своїх суперників.

До слова, Динамо U-19, як і перша команда, проведе тренувальний збір в Туреччині. Саме там команда дізнається суперника в 1/16 фіналу молодіжного варіанту ЛЧ. Жеребкування відбудеться 14 лютого.

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