Далеко не всі в київському Динамо чекали на Андрія Ярмоленка з розгорнутими обіймами.

"Наскільки я знаю, вирішальне слово було за Мірчею Луческу. І він якраз був проти цієї історії з поверненням Ярмоленка, оскільки не хотів дисбалансу в команді. Перше – дисбаланс зарплат, адже Ярмола не пішов би на маленьку зарплату. Даєш велику, і виникає розрив між молодими гравцями Динамо та Ярмоленком.

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Я ще припускаю, що не хотілося бачити надто великого авторитета в команді. Луческу любить, коли маленькі пташенята заглядають йому в рота і слухаються. Чи було б йому вигідно, якби такий авторитет з'явився у колективі? Не факт. Поки філософія Луческу приносила результат Динамо", – заявив Бурбас у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, зрештою Ярмоленко підписав річний контракт з Аль-Айном, де його точно охоче чекав Сергій Ребров.

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