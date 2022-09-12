Издание Fotospor припомнило румыну историю с 2017 года, когда он возглавлял сборную Турции.

Фанаты Фенербахче кричали "слава Путину", а журналисты провоцировали Луческу – подробности скандала в Стамбуле

Тогда разгорелся скандал, мол, Луческу взял деньги за приглашения защитника Эрола Алкана. Это был дебютный и последний вызов игрока Дордрехта, откровенно не хватавшего звезд с неба. Алкан так и не вышел на поле за сборную Турции, но агенты якобы заплатили Луческу за "рекламу" посредственного клиента. Тогда эта история не получила никаких доказательств, а сейчас снова была использована для информационной атаки на румына.

Напомним, матч Фенербахче – Динамо отметился особой жестокостью, в результате которой Шапаренко и Бущан получили тяжелые травмы. Фанаты турок также устроили отвратительные провокации, надев маски Путина и оскорбляя игроков украинского клуба.

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