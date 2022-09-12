Видання Fotospor пригадало румуну історію з 2017 року, коли той очолював збірну Туреччини.

Фанати Фенербахче кричали "слава Путіну", а журналісти провокували Луческу – подробиці скандалу в Стамбулі

Тоді розгорівся скандал, мовляв, Луческу взяв гроші за запрошення захисника Ерола Алкана. Це був дебютний і останній виклик гравця Дордрехта, який відверто не хапав зірок з неба. Алкан так і не вийшов на поле за збірну Туреччини, але агенти нібито заплатили Луческу за "рекламу" посереднього клієнта. Тоді ця історія не отримала жодних доказів, а зараз знову була використана для інформаційної атаки на румуна.

Нагадаємо, матч Фенербахче – Динамо відзначився особливою жорткістю, внаслідок якої Шапаренко і Бущан отримали важкі травми. Фанати турків також влаштували огидні провокації, одягнувши маски Путіна і ображаючи гравців українського клубу.

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