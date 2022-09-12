"Луческу викликав гравців за хабарі": навіжені турецькі ЗМІ влаштували атаку на тренера Динамо
Мірча Луческу накликав гнів турецької преси своїми гострими заявами після матчу Фенербахче – Динамо (2:1) в Лізі Європи.
Видання Fotospor пригадало румуну історію з 2017 року, коли той очолював збірну Туреччини.
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Тоді розгорівся скандал, мовляв, Луческу взяв гроші за запрошення захисника Ерола Алкана. Це був дебютний і останній виклик гравця Дордрехта, який відверто не хапав зірок з неба. Алкан так і не вийшов на поле за збірну Туреччини, але агенти нібито заплатили Луческу за "рекламу" посереднього клієнта. Тоді ця історія не отримала жодних доказів, а зараз знову була використана для інформаційної атаки на румуна.
Нагадаємо, матч Фенербахче – Динамо відзначився особливою жорткістю, внаслідок якої Шапаренко і Бущан отримали важкі травми. Фанати турків також влаштували огидні провокації, одягнувши маски Путіна і ображаючи гравців українського клубу.
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