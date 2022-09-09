По словам журналиста, фанаты турецкого клуба снова вели себя неподобающим образом. В июле поклонники Фенербахче уже оскандалились песнями в поддержку Путина, а теперь снова продемонстрировали свое нутро. Досталось не только фанатам, но и турецким журналистам.

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"Запасные футболисты Динамо идут разминаться – в них летят бутылки, оскорбляют их матерей и кричат ​​"слава путину". Шапаренко на носилках забирают с поля, они смеются над этим, матерят его следом и тыкают непристойные жесты.

Какие-то идиоты одевают маски путина, и идут в них на стадион, чтобы поиздеваться над беженцами, которые присутствуют на матче. Скажите мне, что вообще происходит! Целые трибуны кричат ​​оскорбления в сторону украинцев, Динамо Киев и его болельщиков – тоже ноль внимания.

Да, наконец, кто-то обратит внимание на поведение фанатов этой команды?! Самое простое – вывесить в начале матча баннер "мы за мир", чтобы после очередных оскорблений поднять вверх ручки и сказать – "а что мы? Мы ничего, вон, антивоенный баннер нацепили!".

Я очень надеюсь, что рано или поздно ФИФА и УЕФА обратит внимание на поведение этих фанатов, а на матчах этой команды в дальнейшем будет присутствовать больше правоохранительных органов. Посыл ФИФА и УЕФА – respect. Этим на этом стадионе и не пахнет. Будем смотреть, какие будут последствия.

Послематчевая пресс-конференция Луческу прошла очень быстро. Главный тренер эмоционально высказал свое мнение по поводу матча, после чего хотел покинуть зал. Но местные корреспонденты начали выкрикивать провокационные возгласы, показывать разные жесты. Начали вести себя так же, как фанаты Фенера на трибуне.

Нигде не видел, чтобы у игроков, идущих разминаться, бросали бутылки и оскорбляли их матерей. О возгласах по поводу россии и путина я вообще молчу. Это не все фанаты Фенера, но их было много. Некоторые турецкие журналисты поступали почти так же. В любой ситуации нужно оставаться профессионалами.

Если на пресс-конференции присутствовали болельщики, а не профессиональные журналисты, то хотелось бы услышать ответ от принимающей стороны – как это произошло?" – написал Шахов в Instagram.

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