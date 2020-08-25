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Луческу выиграл дебютный трофей с Динамо и 33-ий в карьере тренера

23:15 - Читати українською
Луческу выиграл дебютный трофей с Динамо и 33-ий в карьере тренера
Мирча Луческу / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу победой над Шахтером в Суперкубке Украины пополнил свою впечатляющую коллекцию трофеев.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Мистер добыл первый титул с киевским грандом и 33-ий в своей тренерской карьере.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Все началось с бухарестских Динамо и Рапида – победы в двух чемпионатах, трех Кубках и одному Суперкубку Румынии. Затем был успех в Турции – Галатасарай (чемпионат и Суперкубок УЕФА) и Бешикташ (чемпионат). Львиную долю трофеев Луческу добыл с Шахтером – 22. Вместе с "горняками" он выиграл 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а главное – Кубок УЕФА 2008/09. Сотрудничество с Зенитом принесло лишь Суперкубок России, а в Динамо румын использовал первую возможность, одолев Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

Добавим, что свои первые трофеи в тренерской карьере добыли экс-игроки Динамо, которые помогают Луческу – Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей

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