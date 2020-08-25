Луческу выиграл дебютный трофей с Динамо и 33-ий в карьере тренера

Мистер добыл первый титул с киевским грандом и 33-ий в своей тренерской карьере.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Все началось с бухарестских Динамо и Рапида – победы в двух чемпионатах, трех Кубках и одному Суперкубку Румынии. Затем был успех в Турции – Галатасарай (чемпионат и Суперкубок УЕФА) и Бешикташ (чемпионат). Львиную долю трофеев Луческу добыл с Шахтером – 22. Вместе с "горняками" он выиграл 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а главное – Кубок УЕФА 2008/09. Сотрудничество с Зенитом принесло лишь Суперкубок России, а в Динамо румын использовал первую возможность, одолев Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

Добавим, что свои первые трофеи в тренерской карьере добыли экс-игроки Динамо, которые помогают Луческу – Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей