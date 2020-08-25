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Шахтер – Динамо: видео голов матча за Суперкубок Украины 2020

21:40 - Читати українською
Шахтер – Динамо: видео голов матча за Суперкубок Украины 2020
Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча 25 августа 2020, Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо встретились в битве за 17-й Суперкубок. Чемпионы Украины против обладателя Кубка, первое Классическое после прихода Луческу. Видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо смотрите на "Футбол 24".

37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес

Мирча Луческу против команды, которой отдал 12 лет. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Чемпион Украины и обладатель Кубка успели сыграть по туру в УПЛ. Динамовцы добыли даже более убедительную победу (4:1) над Олимпиком, а "горняки" немного побольше намучились с Колосом (3:1), реализовав лишь третий пенальти в матче. С Шахтером Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок Украины. В целом же триумфов у отчетных соперников было поровну (по 8).

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020

Шахтер активнее начал игру, но забило Динамо. На 20-й минуте Жерсон нашел Сидорчука на углу штрафной. Капитан навесил на Де Пену, который ударом головой открыл счет.

Шахтер – Динамо: видео гола Де Пены:

На 31-й минуте киевляне забили второй мяч. Голом-красавцем отметился Жерсон Родригес, который элегантно перебросил Пятова.

Шахтер – Динамо: видео гола Жерсона:

Еще в первом тайме Шахтер сократил отставание. Жуниор Мораес ударом головой поразил ворота Бущана.

Шахтер – Динамо: видео гола Мораеса:

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