Шахтер – Динамо: видео голов матча за Суперкубок Украины 2020

Шахтер и Динамо встретились в битве за 17-й Суперкубок. Чемпионы Украины против обладателя Кубка, первое Классическое после прихода Луческу. Видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо смотрите на "Футбол 24".

Мирча Луческу против команды, которой отдал 12 лет. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Чемпион Украины и обладатель Кубка успели сыграть по туру в УПЛ. Динамовцы добыли даже более убедительную победу (4:1) над Олимпиком, а "горняки" немного побольше намучились с Колосом (3:1), реализовав лишь третий пенальти в матче. С Шахтером Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок Украины. В целом же триумфов у отчетных соперников было поровну (по 8).

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020

Шахтер активнее начал игру, но забило Динамо. На 20-й минуте Жерсон нашел Сидорчука на углу штрафной. Капитан навесил на Де Пену, который ударом головой открыл счет.

Шахтер – Динамо: видео гола Де Пены:

На 31-й минуте киевляне забили второй мяч. Голом-красавцем отметился Жерсон Родригес, который элегантно перебросил Пятова.

Шахтер – Динамо: видео гола Жерсона:

Еще в первом тайме Шахтер сократил отставание. Жуниор Мораес ударом головой поразил ворота Бущана.

Шахтер – Динамо: видео гола Мораеса: