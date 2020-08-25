Шахтар – Динамо: 3 голи за 17 хвилин, суперхід Луческу та феєрія запасних героїв у матчі за Суперкубок України 2020

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок України. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020

З перших же хвилин донецький клуб тисне на фланг Караваєва і Жерсона, куди дуже активно підключається Додо, там же і Тете, який несподівано замінив Марлоса. Тотальний контроль над м'ячем у "гірників". Чи не перший удар по воротах за 19 хвилин. Це Додо приклався метрів з 20. Бущан парирував перед собою, але там був лише Сирота. Практично відразу ж прилетіла розплата. Супряга кілька разів намагався зачепитися за дальні передачі, але то в офсайд забирався, то перед побаченням з Пятовим відпускав м'яч. А ось Жерсон впорався відмінно. Родрігес віддав на Сидорчука, який шокував "гірників" підключення з глибини (до цього капітан тільки біля воріт Динамо підчищав майже все). М'яку подачу Сергія ідеально реалізував Де Пена, якого загубив Тете (Додо не встиг повернутися з атаки).

Луческу не радів взяттю воріт. Емоцій було значно менше, ніж під час обіймів з Тайсоном перед стартовим свистком. Другий же удар киян за 32 хвилини став знову фатальним. Жерсон сам же розвернув атаку, обігрався із Супрягою і перекинув Пятова. Оце так шокова терапія від Луческу для колишніх підопічних! У Шахтаря ж, крім контролю на рівні 67% і загострень Додо, нічого не було. Аж поки Мораєс на 37-й не переграв Кендзьору на другому поверсі. Тут не вина поляка. Сирота загубив свого гравця, а Де Пена впав на рівному місці, програвши силову боротьбу Додо. Тете подавав без перешкод, а в Бущана не було шансів. За 17 хвилин 3 забиті м'ячі!

Бондар, якого не встигав накрити Супряга (дуель підвищеної напруги через амурні справи!) замикав кутовий ударом з кількох метрів, не вийшло нормально пробити на дощовому газоні. Тете з-за меж штрафного крутив з-під Сидорчука – поперечина. Степаненко засильно приклався здалеку. Проблема нинішнього Шахтаря в тому, що більшість ударів змушені "гірники" виконувати з дальньої відстані, а не так, як звикли. І тут уже 68% володіння не дуже рятує. Динамо на контролі не наполягає, високим пресингом не страждає – переважно нижній і трохи середнього блоку, вибухові контратаки, нечисленні, але які ж ефективні розриви ліній суперника.