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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: 3 голи за 17 хвилин, суперхід Луческу та феєрія запасних героїв у матчі за Суперкубок України 2020

21:57 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: 3 голи за 17 хвилин, суперхід Луческу та феєрія запасних героїв у матчі за Суперкубок України 2020
Шахтар – Динамо: рахунок і огляд матчу 25 серпня 2020, Суперкубок України

Шахтар і Динамо зустрілися у битві за 17-й Суперкубок. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок України. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020

З перших же хвилин донецький клуб тисне на фланг Караваєва і Жерсона, куди дуже активно підключається Додо, там же і Тете, який несподівано замінив Марлоса. Тотальний контроль над м'ячем у "гірників". Чи не перший удар по воротах за 19 хвилин. Це Додо приклався метрів з 20. Бущан парирував перед собою, але там був лише Сирота. Практично відразу ж прилетіла розплата. Супряга кілька разів намагався зачепитися за дальні передачі, але то в офсайд забирався, то перед побаченням з Пятовим відпускав м'яч. А ось Жерсон впорався відмінно. Родрігес віддав на Сидорчука, який шокував "гірників" підключення з глибини (до цього капітан тільки біля воріт Динамо підчищав майже все). М'яку подачу Сергія ідеально реалізував Де Пена, якого загубив Тете (Додо не встиг повернутися з атаки).

Луческу не радів взяттю воріт. Емоцій було значно менше, ніж під час обіймів з Тайсоном перед стартовим свистком. Другий же удар киян за 32 хвилини став знову фатальним. Жерсон сам же розвернув атаку, обігрався із Супрягою і перекинув Пятова. Оце так шокова терапія від Луческу для колишніх підопічних! У Шахтаря ж, крім контролю на рівні 67% і загострень Додо, нічого не було. Аж поки Мораєс на 37-й не переграв Кендзьору на другому поверсі. Тут не вина поляка. Сирота загубив свого гравця, а Де Пена впав на рівному місці, програвши силову боротьбу Додо. Тете подавав без перешкод, а в Бущана не було шансів. За 17 хвилин 3 забиті м'ячі!

Бондар, якого не встигав накрити Супряга (дуель підвищеної напруги через амурні справи!) замикав кутовий ударом з кількох метрів, не вийшло нормально пробити на дощовому газоні. Тете з-за меж штрафного крутив з-під Сидорчука – поперечина. Степаненко засильно приклався здалеку. Проблема нинішнього Шахтаря в тому, що більшість ударів змушені "гірники" виконувати з дальньої відстані, а не так, як звикли. І тут уже 68% володіння не дуже рятує. Динамо на контролі не наполягає, високим пресингом не страждає – переважно нижній і трохи середнього блоку, вибухові контратаки, нечисленні, але які ж ефективні розриви ліній суперника.

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Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар Шахтар Головне
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