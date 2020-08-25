Шахтар – Динамо: відео голів матчу за Суперкубок України 2020

Шахтар і Динамо зустрілися у битві за 17-й Суперкубок. Чемпіони України проти володаря Кубка, перше Класичне після приходу Луческу. Відео голів і огляд матчу Шахтар – Динамо дивіться на "Футбол 24".

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок України. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020

Шахтар активніше розпочав гру, але забило Динамо. На 20-й хвилині Жерсон знайшов Сидорчука на куті штрафного. Капітан навісив на Де Пену, який ударом головою відкрив рахунок.

Шахтар – Динамо: відео гола Де Пени:

На 31-й хвилині кияни забили вдруге. Голом-красенем відзначився Жерсон Родрігес, який елегантно перекинув Пятова.

Шахтар – Динамо: відео гола Жерсона:

Ще в першому таймі Шахтар скоротив відставання. Жуніор Мораєс ударом головою вразив ворота Бущана.

Шахтар – Динамо: відео гола Мораєса: