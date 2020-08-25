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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: відео голів матчу за Суперкубок України 2020

21:57 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: відео голів матчу за Суперкубок України 2020
Шахтар – Динамо: відео голів і огляд матчу 25 серпня 2020, Суперкубок України

Шахтар і Динамо зустрілися у битві за 17-й Суперкубок. Чемпіони України проти володаря Кубка, перше Класичне після приходу Луческу. Відео голів і огляд матчу Шахтар – Динамо дивіться на "Футбол 24".

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 2
2
Динамо
21:00 25:08:2020
47' live
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс

Мірча Луческу проти команди, якій віддав 12 років. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Чемпіон України та володар Кубка встигли зіграти по туру в УПЛ. Динамівці здобули навіть переконливішу перемогу (4:1) над Олімпіком, а "гірники" трохи більше намучилися з Колосом (3:1), реалізувавши лише третій пенальті в матчі. З Шахтарем Луческу 7 разів вигравав Суперкубок України. Загалом же тріумфів у звітних суперників було порівно (по 8).

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2020

Шахтар активніше розпочав гру, але забило Динамо. На 20-й хвилині Жерсон знайшов Сидорчука на куті штрафного. Капітан навісив на Де Пену, який ударом головою відкрив рахунок.

Шахтар – Динамо: відео гола Де Пени:

На 31-й хвилині кияни забили вдруге. Голом-красенем відзначився Жерсон Родрігес, який елегантно перекинув Пятова.

Шахтар – Динамо: відео гола Жерсона:

Ще в першому таймі Шахтар скоротив відставання. Жуніор Мораєс ударом головою вразив ворота Бущана.

Шахтар – Динамо: відео гола Мораєса:

blog_ava
Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України
10:58
8507
Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України Відеоновини Шахтар Шахтар Головне
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