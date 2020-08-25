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Луческу виграв дебютний трофей з Динамо і 33-й у кар'єрі тренера

25 серпня 23:15 - Читать на русском
Луческу виграв дебютний трофей з Динамо і 33-й у кар'єрі тренера
Мірча Луческу / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу перемогою над Шахтарем у Суперкубку України поповнив свою вражаючу колекцію трофеїв.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Містер здобув перший титул з київським грандом і 33-й загалом у своїй тренерській кар'єрі.

Шахтар – Динамо: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Все розпочалося з бухарестських Динамо і Рапіда – перемоги в двох чемпіонатах, трьох Кубках і одному Суперкубку Румунії. Потім був успіх в Туреччині – Галатасарай (чемпіонат та Суперкубок УЄФА) і Бешикташ (чемпіонат). Левову частку трофеїв Луческу здобув з Шахтарем – 22. Разом з "гірниками" він виграв 8 чемпіонатів, 6 Кубків, 7 Суперкубків України, а головне – Кубок УЄФА 2008/09. Співпраця із Зенітом принесла лише Суперкубок Росії, а в Динамо румун використав першу можливість, здолавши Шахтар у матчі за Суперкубок України.

Додамо, що свої перші трофеї у тренерській кар'єрі здобули екс-гравці Динамо, які допомагають Луческу – Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв.

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