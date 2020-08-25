Луческу виграв дебютний трофей з Динамо і 33-й у кар'єрі тренера

Головний тренер Динамо Мірча Луческу перемогою над Шахтарем у Суперкубку України поповнив свою вражаючу колекцію трофеїв.

Містер здобув перший титул з київським грандом і 33-й загалом у своїй тренерській кар'єрі.

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Все розпочалося з бухарестських Динамо і Рапіда – перемоги в двох чемпіонатах, трьох Кубках і одному Суперкубку Румунії. Потім був успіх в Туреччині – Галатасарай (чемпіонат та Суперкубок УЄФА) і Бешикташ (чемпіонат). Левову частку трофеїв Луческу здобув з Шахтарем – 22. Разом з "гірниками" він виграв 8 чемпіонатів, 6 Кубків, 7 Суперкубків України, а головне – Кубок УЄФА 2008/09. Співпраця із Зенітом принесла лише Суперкубок Росії, а в Динамо румун використав першу можливість, здолавши Шахтар у матчі за Суперкубок України.

Додамо, що свої перші трофеї у тренерській кар'єрі здобули екс-гравці Динамо, які допомагають Луческу – Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв.

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