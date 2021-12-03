"Большой ошибкой France Football было то, что они не смогли найти формулу, чтобы вручить Роберту Левандовски "Золотой мяч" за 2020 год, когда он не вручался из-за пандемии. Или нужно было отдать его в 2021 году и Месси, и Левандовски.

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Я очень уважаю польского форварда, он выдающийся футболист, заслуживший "Золотой мяч" за всю свою карьеру. Сезон за сезоном непросто забивать десятки мячей, чтобы не расслабляться ни в клубе, ни в сборной, как и в случае с Криштиану Роналду. Я считаю примером fair-play то, как Роберт смотрел на то, что происходит, и на результат", – цитирует Луческу PlaySport.ro.

Напомним, триумфатором "Золотого мяча-2021" стал Лионель Месси, уже в седьмой раз выигравший эту награду. Левандовски же являлся главным фаворитом на награду в прошлом году.

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