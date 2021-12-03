"Великою помилкою France Football було те, що вони не змогли знайти формулу, щоб вручити Роберту Лєвандовскі "Золотий м'яч" за 2020 рік, коли він не вручався через пандемію. Або треба було віддати його у 2021 році і Мессі, і Лєвандовскі.

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Я дуже поважаю польського форварда, він визначний футболіст, який заслужив "Золотий м'яч" за всю свою кар'єру. Сезон за сезоном непросто забивати десятки м'ячів, щоб не розслаблятися ані в клубі, ані в збірній, як і у випадку з Кріштіану Роналду. Я вважаю прикладом fair-play те, як Роберт дивився на те, що відбувається, і на результат", – цитує Луческу PlaySport.ro.

Нагадаємо, тріумфатором "Золотого м'яча-2021" став Ліонель Мессі, який вже всьоме виграв цю нагороду. Лєвандовскі же був головним фаворитом на нагороду в минулому році.

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