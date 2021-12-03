Главный тренер Динамо объяснил, почему аргентинский нападающий Лионель Месси в этом году по праву получил награду лучшего игрока мира.

"Мне это кажется правильным выбором, потому что Месси сыграл определяющую роль в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там крупных игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, которые представляют большие клубы Европы.

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Месси часто обвиняли в том, что он не мог сыграть решающую роль в сборной и не мог выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы даже не можем подвергнуть сомнению его вклад. В первой половине года он продолжал являться двигателем полностью разрушенной Барселоны.

В то же время я очень дорожу польским нападающим (Робертом Левандовски, – прим.). Он выдающийся футболист, заслуживший "Оскара" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, чтобы не расслабиться ни в клубе, ни в сборной, как и в случае с Роналду.

Если бы Месси остался в Барселоне, он, возможно, не выиграл бы "Золотой мяч", – сказал Луческу в комментарии Playsport, намекая на то, что France Football – французское издание, а Лионель летом перешел в парижский ПСЖ.

Напомним, нынешний "Золотой мяч" стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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