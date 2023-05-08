– Чего не хватило для положительного результата? Забитый гол. В целом неплохая игра против Динамо. В первом тайме были моменты, которые не реализовали. На второй тайм вышли какие-то растерянные, пропустили быстрый гол со стандарта. Вторым темпом пошла подача с фланга и удар. После этого ребята вернулись в игру, но свой гол так и не забили. Но это футбол, нужно это принять.

Очень обидно для меня и для команды, которые в уступили в игре, что давалась. Что ж, ничего ужасного. Для нас это опыт, что мы тоже можем на равных играть против команд, борющихся за самые высокие места.

Третья победа Шовковского-тренера в видеообзоре матча Кривбасс – Динамо – 0:1

– Насколько серьезная травма у Микитишина и оцените дебют Сосы.

– Артур потянул заднюю мышцу. Насколько это серьезно – трудно сейчас сказать. Что касается Сосы, то он только приехал. Мы на него очень рассчитываем, должен нас усилить. Подписали его еще в марте, а доехал он только сейчас. Но сейчас это реалии нашей жизни. Верим в то, что он очень быстро адаптируется в Кривбассе. Он – неплохой фланговый нападающий с хорошей техникой.

– Кого сегодня Кривбассу не хватало на поле? Может быть, Виталия Вернидуба?

– Не хватило фарта. В любой игре требуется фарт. Ушли на перерыв при счете 0:0, хотя должны были выигрывать 1:0. Вышли на второй и сразу пропустили – 0:1. Все, кто сегодня был на поле, все на своих местах. Есть ребята травмированные, их действительно не хватает. Но футболисты, которые сейчас играют, действительно демонстрируют неплохой интересный футбол.

– Удивили ли вас тактические шаги Шовковского как тренера?

– Мы готовились к ним, они к нам. Динамо сыграло так, как мы и ожидали. Все, что мы смотрели, было на поле. Я не удивлен. Что Динамо до этого играло, то и сегодня. Они имеют свой стиль и свою игру. Удивить было тяжело. Как и мы – ничем не удивили Динамо. Каждый тренер готовится к матчам по-своему.

Поздравляю Шовковского с третьей победой. Думаю, Луческу все равно дает какие-то указания. Учитывая, что я читал. Потому что он – главный тренер, он не говорил, что уже не главный тренер. Это заслуга всего клуба Динамо. Я не могу сказать, что это Шовковский или Луческу. Есть главный тренер Луческу, он им остается. Есть его помощник Шовковский, он им остается. Они сами разберутся и знают, кто и за что отвечает, – резюмировал Вернидуб на пресс-конференции.

Динамо одолело Кривбасс – ударный отрезок принес Шовковскому третью победу, еврокубки удаляются от Вернидуба