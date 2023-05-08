– Чого не вистачило для позитивного результату? Забитого гола. В цілому непогана гра проти Динамо. У першому таймі мали моменти, які не реалізували. На другий тайм вийшли якісь розгублені, пропустили швидкий гол зі стандарту. Другим темпом пішла подача з флангу і удар. Після цього хлопці повернулись у гру, але свій гол так і не забили. Але це футбол, треба це прийняти.

Дуже образливо для мене та для команди, що у грі, яка давалась, поступились. Що ж, нічого страшного. Для нас це досвід, що ми теж можемо на рівних грати проти команд, які борються за найвищі місця.

Третя перемога Шовковського-тренера у відеоогляді матчу Кривбас – Динамо – 0:1

– Наскільки серйозна травма у Микитишина та оцініть дебют Соси.

– Артур потягнув задній мʼяз. Наскільки це серйозно – важко зараз сказати. Стосовно Соси, то він тільки приїхав. Ми на нього дуже розраховуємо, повинен нас підсилити. Підписали його ще у березні, а доїхав він тільки зараз. Але наразі це реалії нашого життя. Віримо в те, що він дуже швидко адаптується у Кривбасі. Він – непоганий фланговий нападник з хорошою технікою.

– Кого сьогодні Кривбасу не вистачало на полі? Можливо, Віталія Вернидуба?

– Не вистачило фарту. У будь-якій грі потрібен фарт. Пішли на перерву за рахунку 0:0, хоча повинні були вигравати 1:0. Вийшли на другий і одразу пропустили – 0:1. Всі, хто сьогодні був на на полі, усі на своїх місцях. Є хлопці, які травмовані, їх дійсно не вистачає. Але футболісти, які зараз грають, вони дійсно демонструють непоганий цікавий футбол.

– Чи здивували вас тактичні кроки Шовковського як тренера?

– Ми готувались до них, вони до нас. Динамо зіграло так, як ми і очікували. Все те, що ми дивилися, було на полі. Я не здивований. Що Динамо до цього грало, те й сьогодні. Вони мають свій стиль та свою гру. Здивувати було тяжко. Як і ми – нічим не здивували Динамо. Кожен тренер готується до матчів по-своєму.

Вітаю Шовковського з третьою перемогою. Думаю, Луческу однаково дає якісь вказівки. Зважаючи на те, що я читав. Тому що він головний тренер, він не говорив, що вже не головний тренер. Це заслуга всього клубу Динамо. Я не можу сказати, що це Шовковський чи Луческу. Є головний тренер Луческу, він ним і залишається. Є його помічник Шовковський, він ним і залишається. Вони самі розберуться та знають, хто і за що відповідає, – резюмував Вернидуб на прес-конференції.

Динамо здолало Кривбас – ударний відрізок приніс Шовковському третю перемогу, єврокубки віддаляються від Вернидуба