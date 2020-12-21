Как известно, Коринтианс отказался от услуг Сидклея посреди сезона, но позволил ему тренироваться с командой до завершения арендного соглашения – 31 декабря.

Сидклей индивидуально готовится к возвращению в Динамо

Как сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, киевляне вернут бразильца и возьмут его вместе с командой на первый тренировочный сбор. Мирча Луческу якобы лично одобрил такое решение. Ранее СМИ неоднократно информировали, что румынский специалист готов вернуть защитника.

К слову, Сидклей лишь 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса, однако результативными действиями так и не отметился. За бразильский клуб футболист выступает с начала 2020-го.

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