Як відомо, Корінтіанс відмовився від послуг Сідклея посеред сезону, але дозволив йому тренуватись з командою до завершення орендної угоди – 31 грудня.

Сідклей індивідуально готується до повернення в Динамо

Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside, "біло-сині" повернуть бразильця та візьмуть його разом з командою на перший тренувальний збір. Мірча Луческу нібито персонально одобрив таке рішення. Раніше ЗМІ не раз інформували, що румунський фахівець готовий повернути оборонця.

До слова, Сідклей лише 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса, проте результативними діями так і не відзначився. За бразильський клуб футболіст виступає з початку 2020-го.

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