75-летний коуч "бело-синих" вместе со своей женой вакцинировался от COVID-19 в Румынии, где находится в отпуске. Вторую дозу вакцины Мирча Луческу получит через определенный срок тоже на родине, информирует Agerpres.

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Румынский специалист сразу и прокомментировал решение сделать прививку: "Думаю, каждый должен понять, что пришло время, когда мы должны пойти на этот шаг. Мы не можем вернуться к прошлой жизни, ведь не знаем, когда наступит четвертая или пятая волны, будут ли другие формы коронавируса. Это все необходимо для того, чтобы быть друг с другом, обниматься. Это вопрос ответственности каждого из нас. Я не боялся побочных эффектов. Что может случиться? На другие вакцины у меня была абсолютно нормальная реакция".

Напомним, Мирча возглавил Динамо прошлым летом и уже в первом сезоне выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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