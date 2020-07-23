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Луческу в Динамо – стала известна зарплата румынского тренера

23 июля 18:05 - Читати українською
Луческу в Динамо – стала известна зарплата румынского тренера
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Заработная плата нового тренера Динамо Мирчи Луческу существенно отличается от гонораров в Шахтере и Зените.

Сегодня, 23 июля, главным тренером киевского Динамо был назначен Мирча Луческу. 74-летний румынский специалист заключил с "бело-синими" соглашение на 2 года с возможностью пролонгации еще на один год.

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По сообщению издания Champion зарплата Луческу в киевском клубе составит 1,2 млн евро в год. Кроме того, в контракте тренера прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительно 500 тыс евро. Столько же румынский специалист заработает в случае выигрыша чемпионата Украины в сезоне 2020/21. Поэтому, если Мистеру удастся достичь всех поставленных целей, он сможет положить в карман 2,2 млн евро.

Интересно, что в свое время в Шахтере Мирча зарабатывал 3,4 млн евро в год, а в Зените – около 5 млн евро.

Напомним, после 12 лет работы в донецком клубе Луческу перешел в российское первенство, где отработал только один сезон.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев футбольные финансы
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