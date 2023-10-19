У главного тренера Динамо Мирча Луческу есть все шансы остаться с работой и после своего второго этапа в Украине.

Луческу 78 лет, но он неоднократно отмечал, что не представляет своей жизни без футбола. Именно поэтому специалист остается в профессии даже в таком возрасте. По неофициальной информации, этот сезон должен стать последним для Мирчи во главе киевского Динамо.

"Последний год Луческу в Динамо": Цыганык объяснил, почему румына не уволили за провальное начало сезона

Впрочем, уже выстроилась очередь на родине Луческу. Рапид и Динамо Бухарест готовы пригласить румына, поэтому он даже сможет сам выбрать следующее место работы, утверждает ProSport.

"Луческу, скорее всего, без проблем найдет свое место в Рапиде. Куда он решит пойти – в Динамо или Рапид? Он сам лучше знает, куда хочет попасть", – сказал один из акционеров Рапида Виктор Ангелеску.

Золоті 70-ті: Блохін у двох дуже несподіваних ракурсах, Луческу такий молодий і ще 27 фото "старої школи"