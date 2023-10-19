Головний тренер Динамо Мірча Луческу має всі шанси залишитися з робою і після свого другого етапу в Україні.

Луческу 78 років, але він неодноразово наголошував, що не уявляє свого життя без футболу. Саме тому фахівець залишається у професії навіть у такому віці. За неофіційною інформацією, цей сезон має стати останнім для Мірчі на чолі київського Динамо.

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Втім, вже вишикувалася черга на батьківщині Луческу. Рапід та Динамо Бухарест готові запросити румуна, тож він навіть зможе сам обрати наступне місце роботи, повідомляє ProSport.

"Луческу, швидше за все, без проблем знайде своє місце в Рапіді. Куди він вирішить піти – в Динамо чи Рапід? Він сам краще знає, куди хоче потрапити", – сказав один з акціонерів Рапіда Віктор Ангелеску.

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