Луческу утвердил трансфер бразильца в Динамо

Клейтон да Силва подошел тренерскому штабу Мирчи Луческу, сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, в настоящее время обсуждаются детали контракта. К слову, именно Луческу очень заинтересован в этом трансфере.

Клейтон да Силва воспитывался в академии Фигейренсе. В марте 2016-го Атлетико Минейро заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе. Затем были аренды в Коринтианс, Васко да Гама и Байю. Всего атакующий полузащитник провел 107 матчей в чемпионате Бразилии, отличился 19 голами и 13 ассистами.

Добавим, что контракт бразильца с Атлетико Минейро завершился, и Динамо может подписать его на правах свободного агента.

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