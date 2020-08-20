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Потенциальный иностранный новичок Динамо посетил клубную базу

12:42 - Читати українською
Потенциальный иностранный новичок Динамо посетил клубную базу
Клейтон да Силва / Фото из открытых источников

Киевское Динамо, похоже, всерьез заинтересовано в подписании первого бразильского легионера в это межсезонье.

Клейтон да Силва находится на просмотре в киевском Динамо. Сегодня его заметили на клубной базе в Вити-Литовской, сообщает Динамомания.

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Пока неизвестно, подпишет Клейтон контракт с Динамо, но, по информации СМИ, именно Луческу пригласил в Киев атакующего хавбека и его трансфер есть очень вероятным.

Клейтон да Силва воспитывался в академии Фигейренсе. В марте 2016-го Атлетико Минейро заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе. Затем были аренды в Коринтианс, Васко да Гама и Байю. Всего атакующий полузащитник провел 107 матчей в чемпионате Бразилии, отличился 19 голами и 13 ассистами. Также Клейтон выступал за олимпийскую сборную своей страны.

Добавим, что контракт бразильца с Атлетико Минейро завершился, и Динамо может подписать его на правах свободного агента.

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