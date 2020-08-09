toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Луческу усилит Динамо форвардом из Бундеслиги, – СМИ

21:41 - Читати українською
Луческу усилит Динамо форвардом из Бундеслиги, – СМИ
Кенан Караман / Bild

Главный тренер Динамо Мирча Луческу нашел усиление в чемпионате Германии.

Динамо заинтересовано в трансфере форварда Фортуны Кенана Карамана, сообщает Transfer Merkezi.

Двое игроков Динамо заболели коронавирусом

Отмечается, что Мирча Луческу проявляет личный интерес к турецкому нападающему. Основная его позиция – центрфорвард, но он может сыграть оттянутого нападающего или вингера. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро, тогда как его клаусула составляет лишь 2 млн.

Добавим, что контракт Карамана рассчитан до лета 2021, однако готов покинуть Фортуну после вылета в второй Бундеслиги.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ
09:00
9984
Теги
Трансферы Мирча Мирча Луческу Трансферы Динамо Киев Кенан Кенан Караман Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
3
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?