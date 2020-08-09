Луческу усилит Динамо форвардом из Бундеслиги, – СМИ

Динамо заинтересовано в трансфере форварда Фортуны Кенана Карамана, сообщает Transfer Merkezi.

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Отмечается, что Мирча Луческу проявляет личный интерес к турецкому нападающему. Основная его позиция – центрфорвард, но он может сыграть оттянутого нападающего или вингера. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро, тогда как его клаусула составляет лишь 2 млн.

Добавим, что контракт Карамана рассчитан до лета 2021, однако готов покинуть Фортуну после вылета в второй Бундеслиги.

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