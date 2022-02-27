"Моя дружина Неллі та члени родини, побачивши кадри по телевізору, кілька днів благали мене повернутися. Я зробив це неохоче, після розмови з президентом клубу та футболістами. Я перебуваю з ними у постійному контакті, я мав знайти спосіб відвезти їх з Києва, особливо гравців із сім'ями: у багатьох є декілька дітей.

Луческу з членами тренерського штабу Динамо покинув Україну

У нас були збори в Іспанії та Туреччині, звідки ми повернулися в суботу і тренувалися до четверга. У ситуації, що склалася, найскладнішим є почуття страху. У мене ніколи такого не було. На базі Динамо не було телебачення. Українське телебачення не хотіло турбувати населення та не транслювало кадрів війни. Інформація прийшла до мене від близьких з Румунії та багатьох друзів по всьому світу, навіть з Брешії.

Ми їхали вночі і перші 100 кілометрів швидкість не перевищувала 20 кілометрів на годину. Метою було дістатися кордону з Молдовою, де ми побачили чергу у 5 кілометрів. Ми провели у дорозі майже добу, щоб подолати 500 кілометрів, але це був єдиний спосіб уникнути ризиків.

Українці – горда нація, вони дуже прив'язані до своєї землі. Я можу гарантувати, що вони будуть боротися і чинити опір ще довго. Народ Росії, я певен, проти війни. Я бачив кадри з демонстраціями у Москві та Санкт-Петербурзі: цю операцію в Україні розпочав президент Путін, а не народ Росії. Сподіваюся на перемир'я і на те, що дипломатія зробить те, що має зробити. Я не можу дочекатися моменту, коли повернуся до Києва та відновлю роботу з Динамо, хоча я й не знаю, коли це станеться.

Але не кажіть мені, що я повернувся в Румунії до нормального життя, це неправильно. Головою та серцем я у Києві, я зі своїми гравцями та з усіма, хто там залишився. Я знаю, що тренери Шахтаря намагалися виїхати з України потягом через Польщу, але це в них не вийшло. Мені пощастило більше, але я з ними. І з тими, хто залишається у Києві", – цитує Луческу Bresciaoggi.

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