76-летний румын больше не в Украине, утверждает Digi Sport . Он уехал из нашей страны утром, а уже вечером, 25 февраля, был в Румынии.

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На родину Луческу въехал через Молдову. Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты Эмиль Карас и Огнен Вукоевич, а также агент Аркадий Запорожану.

Напомним, Динамо ушло на зимнюю паузу вторым в турнирной таблице УПЛ. Из-за нападения России чемпионат был приостановлен на неопределенный срок.