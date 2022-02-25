Луческу с членами тренерского штаба Динамо покинул Украину
22:19 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу решил покинуть Украину.
76-летний румын больше не в Украине, утверждает Digi Sport. Он уехал из нашей страны утром, а уже вечером, 25 февраля, был в Румынии.
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На родину Луческу въехал через Молдову. Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты Эмиль Карас и Огнен Вукоевич, а также агент Аркадий Запорожану.
Напомним, Динамо ушло на зимнюю паузу вторым в турнирной таблице УПЛ. Из-за нападения России чемпионат был приостановлен на неопределенный срок.
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