Сразу двум клубам – Белфорту и Хингене – пришлось преодолеть 32 тысячи километров, чтобы сыграть свои поединки Кубка Франции, сообщает Telegram-канал FootballConstructor.

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Дело в том, что соперник Белфорта, Венера, играет на Таити – бывшей французской колонии. Похожая ситуация у Хингене, который из Новой Каледонии (остров в Тихом океане – прим.) вынужден лететь во Францию на игру с Сент-Квентином.

Интересно, что бы сказал на подобные условия Мирча Луческу, ведь румын неоднократно жаловался на постоянные перелеты Динамо для проведения поединков в Лиге Европы и в рамках чемпионата Украины.

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