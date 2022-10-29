Парижане сумели обыграть Труа в рамках 13 тура Лиги 1. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 13-й тур

ПСЖ – Труа – 4:3

Голы: Солер, 24, Месси, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 75, (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

Труа, владеющий правами на Николая Кухаревича, шокировал ПСЖ уже на 3 минуте голом. Парижане отыгрались еще до перерыва – Солер отличился после передачи Неймара. После перерыва Бальде оформил дубль, выведя Труа вперед, но дальше за дело взялся Месси.

Барселона имеет единственный шанс вернуть Месси – нужна удивительная милость ПСЖ и самого аргентинца

Сначала Лео решился на удар метров с 30 – голкипер не смог справиться с ударом в нижний угол. Через 7 минут аргентинец передачей разрезал оборону Труа, выведя Неймара на удобную позицию – бразилец не промахнулся. Мбаппе реализовал пенальти и сделал преимущество Парижа убедительным. Труа один гол отыграл, но гранд удержал победу.

Таким образом, ПСЖ набрал 35 очков и закрепился на первой строчке, а Труа с 13 пунктами остался двенадцатым.

ПСЖ разорвал Маккаби, Бенфика лишила Ювентус шансов на плей-офф Лиги чемпионов, Милан разгромил Динамо З