Одразу двом клубам – Белфорту та Хінгене – довелось подолати 32 тисячі кілометрів, аби зіграти свої поєдинки Кубка Франції, повідомляє Telegram-канал FootballConstructor.

Зідан отримав пам'ятну скульптуру від відомого музею, склавши компанію королеві Єлизаветі ІІ та генералу де Голлю

Річ у тім, що суперник Белфорта, Венера, грає на Таїті – колишній французькій колонії. Схожа ситуація в Хінгене, який з Нової Каледонії (острів у Тихому океані – прим.) вимушений летіти до Франції на гру з Сент-Квентіном.

Цікаво, що сказав би на подібні умови Мірча Луческу, адже румун неодноразово скаржився на постійні перельоти Динамо для проведення поєдинків у Лізі Європи та в рамках чемпіонату України.

ПСЖ вирвав перемогу над командою українця – Мессі забив шикарний гол з асиста Рамоса, Неймар та Мбаппе теж відзначились