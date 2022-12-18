Мирча Луческу получил неплохое вознаграждение за свои десятилетия трудов в футболе.

Главный тренер Динамо занял шестое место в списке самых богатых людей румынского футбола, сообщает Digisport со ссылкой на Capital.

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С большим отрывом рейтинг возглавил владелец Стяуа Джиджи Бекали, состояние которого оценили в 325-425 млн евро. К примеру, Луческу за свою жизнь наработал "лишь" на 34-38 млн евро. Зато 77-летний рулевой Динамо опередил легендарного Георге Хаджи и других известных фигур футбола Румынии.

Напомним, контракт Луческу с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года. По неофициальной информации, зарплата Мистера составляет около 1,2 млн евро в год.

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