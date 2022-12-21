Доля головного тренера Динамо стала однією з тем популярної спортивної програми Fanatik Superliga. Ведучий Хорія Івановічі запросив румунського олігарха Дана Цуку, який є власником бухарестського Рапіда. Луческу тренував цей клуб у сезонах-1997/98 та 1999/2000, зокрема, приводив "залізничників" до золотого дублю у 1998 році.

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"На вашому місці я привів би Луческу в Рапід найближчими роками. Я дам вам підказку – Мірча цілком може не залишитися в Україні", – заінтригував Івановічі.

"Особисто я не дуже добре знаю Мірчу Луческу. Лише його досягнення. Людина з такими результатами не може не бути перевагою для будь-якого клубу Румунії. Зокрема, і для Рапіда. Луческу створює структуру, фундамент, на якому можна будувати далі. Цікава порада, я обов'язково обговорю її з колегами", – fanatik.ro цитує обережну відповідь Цуку.

Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо чинний до 30 червня 2024 року. Кияни провалили першу частину нинішнього сезону – лише третя сходинка УПЛ і достроковий виліт з єврокубків.

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