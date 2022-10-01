Бразильский Интернасьонал в ближайшее время может попрощаться с Тайсоном, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Radio Grenal Бруно Соарес.

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34-летний вингер лишился доверия тренерского штаба и, как следствие, места в основе команды. В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. При этом последний раз он выходил в старте еще в начале июля, а в четырех из семи последних игр оставался на скамье для запасных.

Контракт экс-звезды Шахтера с Интернасьоналом действует до июня 2023 года, однако в клубе рассматривают возможность досрочно прекратить сотрудничество с футболистом. Новый год "колорадос" планируют начать без Тайсона.

Напомним, Тайсон вернулся в Интернасьонал весной 2021-го. В Украине он выступал за Металлист и Шахтер. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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