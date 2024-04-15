Экс-тренер Динамо Мирча Луческу согласился возглавить Бешикташ, сообщает iAM SPORT.

Луческу вернется к тренерской карьере – экс-наставник Динамо объявил дату камбэка

По информации источника, 78-летний специалист станет кризисным менеджером стамбульского клуба на следующие несколько недель.

К слову, Бешикташ накануне остался без наставника – "черные орлы" решили досрочно попрощаться с португальцем Фернанду Сантушем, который был уже четвертым тренером в текущем сезоне.

Напомним, Бешикташ не чужой клуб для Луческу – в 2002-2004 годах он уже работал со стамбульцами и даже привел команду к чемпионству в сезоне 2002/03. Последним местом работы румына было киевское Динамо, которое он покинул в ноябре 2023 года. Ранее Луческу заявлял, что примет решение о своей новой команде в конце мая.

Бешикташ после 32-х туров идет в турнирной таблице Суперлиги четвертым, набрав 48 очков. От третьей строчки, которая дает право на участие в Лиге Европы, команду отделяет 4 пункта.

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