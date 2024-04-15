Екс-тренер Динамо Мірча Луческу погодився очолити Бешикташ, повідомляє iAM SPORT.

Луческу повернеться до тренерської кар'єри – екс-наставник Динамо оголосив дату камбеку

За інформацією джерела, 78-річний фахівець стане кризовим менеджером стамбульського клубу на наступні декілька тижнів.

До слова, Бешикташ напередодні залишився без наставника – "чорні орли" вирішили достроково попрощатися з португальцем Фернанду Сантушем, який був уже четвертим тренером у поточному сезоні.

Нагадаємо, Бешикташ – не чужий клуб для Луческу. У 2002-2004 роках він вже працював зі стамбульцями і навіть привів команду до чемпіонства у сезоні 2002/03. Останнім місцем роботи румуна було київське Динамо, яке він покинув у листопаді 2023 року. Раніше Луческу заявляв, що ухвалить рішення про свою нову команду наприкінці травня.

Бешикташ після 32-х турів йде у турнірній таблиці Суперліги четвертим, набравши 48 очок. Від третьої сходинки, яка дає право на участь у Лізі Європи, команду відділяє 4 пункти.

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