"Решение о том, где я продолжу свою тренерскую карьеру, я приму в конце мая. Поэтому пока насчет этого мне сказать нечего.

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А сейчас я пытаюсь научиться быть болельщиком, наблюдать в таком качестве за футболом с трибун, а не по ТВ или с тренерской скамейки. Сверху игра выглядит совсем по-другому, это полностью меняет перспективу, анализ игры.

Я до сих пор не научился прыгать от радости, когда команда забивает гол. Потому что за столько лет работы тренером я научился быть сбалансированным – как после побед, так и после поражений", – цитирует Луческу DigiSport.

Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года и пока остается без работы.

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