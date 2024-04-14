Португальский специалист Фернанду Сантуш больше не будет тренировать Бешикташ, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Луческу вернется к тренерской карьере – экс-наставник Динамо объявил дату камбэка

Накануне стороны решили досрочного прекратить сотрудничество.

Напомним, 69-летний наставник возглавил команду 7 января. Под его руководством "черные орлы" провели 16 поединков, в которых одержали 7 побед, расписали 4 ничьи и потерпели 5 поражений. Сейчас у стамбульцев серия из 5 матчей без побед, команда идет четвертой в Суперлиге.

Интересно, что португалец был 4-м тренером Бешикташа в текущем сезоне. Ранее эту должность занимал Шенол Гюнеш, затем 5 матчей с командой работал Бурак Йылмаз, а назначенный 10 ноября Риза Чалимбай продержался всего 2 месяца (7 игр).

Сантуш за свою карьеру успел потренировать Эшторил, Эштрелу, Порту, АЕК, Панатинаикос, Спортинг, Бенфику и ПАОК, а также сборные Греции, Португалии и Польши. Вместе с национальной командой Португалии он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

К слову, ранее в Бешикташ настойчиво сватали экс-наставника Динамо Мирчу Луческу. Накануне румын заявил, что готов вернуться к тренерской работе, а решение о новом клубе примет уже в мае.

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